Владимир Путин на Генассамблее ООН предложил сотрудникам всемирной организации российскую вакцину от коронавируса. Президент России также выступил с идеей провести международную конференцию по сотрудничеству в сфере разработки вакцины от коронавируса. Как передает ТАСС, идею Путина провести конференцию по вакцинам поддержал президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.