Владимир Путин на Генассамблее ООН предложил сотрудникам всемирной организации российскую вакцину от коронавируса. Президент России также выступил с идеей провести международную конференцию по сотрудничеству в сфере разработки вакцины от коронавируса. Как передает ТАСС, идею Путина провести конференцию по вакцинам поддержал президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.
2020-09-23T06:33:19+03:00
2020-09-23T06:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 23 сентября 2020
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