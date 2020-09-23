В Москве сегодня простятся с телеведущим, актером и режиссером Михаилом Борисовым

Он умер в возрасте 71-го года.

Гражданская панихида пройдет на Большой сцене Театрального института имени Щукина. Здесь Михаил Борисович заведовал кафедрой режиссуры. Церемония прощания с Михаилом Борисовым начнётся в 11 утра и продлится 2 часа. Напомню, ведущему программы «Русское лото» стало плохо на съемочной площадке в субботу. Продюсеры передачи рассказали агентству РИА, что за день до этого Борисов вернулся из командировки в Казань, где читал лекции студентам. От госпитализации он сначала отказался, в больницу его забрали только после приезда второй бригады медиков. Газета Московский комсомолец сообщала, что врачи в больнице выявили у Михаила Борисова коронавирусную инфекцию, родственники актера и телеведущего эту информацию комментировать не стали. Помимо программы «Русское лото», которую Михаил Борисов вел больше 25-ти лет, он много работал в театре и кино. В разные годы ставил спектакли в Театре сатиры, оперетты, Табакерке. Играл в телесериалах «Ермоловы», «Обручальное кольцо», и ряде других, его последней работой стала роль в сериале «Журавль в небе».

Михаила Борисова похоронят на Востряковском кладбище.