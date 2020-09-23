Суд в Новосибирске рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения задержанным членам «Церкви последнего завета»

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения задержанным в Красноярском крае членам «Церкви последнего завета». В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета», известной также как община Виссариона. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По словам Светланы Петренко, в жилищах руководителей и участников объединения прошли обыски.