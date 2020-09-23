Суд в Новосибирске рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения задержанным членам «Церкви последнего завета»

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения задержанным в Красноярском крае членам «Церкви последнего завета». В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета», известной также как община Виссариона. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По словам Светланы Петренко, в жилищах руководителей и участников объединения прошли обыски.
2020-09-23T06:07:18+03:00
2020-09-23T06:07:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:07, 23 сентября 2020
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