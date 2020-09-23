«Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Тинькофф»

Как сообщается, сумма сделки может составить 5,5 млрд долларов.

Соглашение уже предварительно достигнуто: это подтвердили в «Яндексе». Интернет-компания пояснила, что речь идет о покупке 100% акций TSC Group (это головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). Правда, окончательные условия будут зависеть от результатов комплексной проверки активов. Кроме того, свое мнение должны высказать акционеры «Яндекса» на ежегодном собрании.

Пока же предполагается, что компания заплатит за покупку «Тинькофф банка» заплатит либо своими деньгами, либо своими акциями. При этом предполагаемая сумма сделки на 8% превышает стоимость ценных бумаг TSC Group по состоянию на 21 сентября.

К слову, предложение об объединении бизнеса основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков делал главе группы «Яндекса» Аркадию Воложу чуть более года назад на Петербургском международном экономическом форуме. При этом интернет-издание РБК отмечало тогда, что в зале на идею отреагировали со смехом.

Акции «Яндекса» и головной компании «Тинькофф банка» на фоне новостей о сделке накануне ускорили рост до 7-8%.