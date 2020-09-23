В пригороде Махачкалы произошли столкновения протестующих с Росгвардией

Как пишет местное издание «Черновик», жители села Красноармейское выразили недовольство строительством на участке земли, который, по их мнению, принадлежит переселенцам. По сведениям издания, в прибывших омоновцев полетели камни, силовики начали стрелять из травматического оружия, распылили слезоточивый газ и применили дубинки. Пострадали. Как минимум, два человека, около 209 были задержаны.