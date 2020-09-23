Компания Tesla показала новые аккумуляторы для электромобилей емкостью в 5 раз больше прежних

О таких параметрах заявили во время презентации. Основатель компании Илон Маск сказал, что новые устройства позволят существенно увеличить дистанцию, которую машины смогут проехать без дополнительной зарядки, передает ТАСС. Кроме того, в перспективе это приведет к снижению стоимости автомобилей. Ожидается, что производство новых аккумуляторов начнутся в конце следующего года. В июле Tesla обогнала «Тойоту» и стала самым дорогим автопроизводителем в мире.