Компания Tesla показала новые аккумуляторы для электромобилей емкостью в 5 раз больше прежних

О таких параметрах заявили во время презентации. Основатель компании Илон Маск сказал, что новые устройства позволят существенно увеличить дистанцию, которую машины смогут проехать без дополнительной зарядки, передает ТАСС. Кроме того, в перспективе это приведет к снижению стоимости автомобилей. Ожидается, что производство новых аккумуляторов начнутся в конце следующего года. В июле Tesla обогнала «Тойоту» и стала самым дорогим автопроизводителем в мире.
2020-09-23T05:22:47+03:00
2020-09-23T05:22:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:22, 23 сентября 2020
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