Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти 16 пациентов с коронавирусной пневмонией

Накануне, по официальным данным, скончались 15 человек. Количество смертей от коронавируса с начала пандемии в столице достигло 5100, по данным штаба. По всей стране, по сведениям сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии умерли более 19 с половиной тысяч человек, заболевших выявлено более миллиона 115 тысяч.