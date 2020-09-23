Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти 16 пациентов с коронавирусной пневмонией

Накануне, по официальным данным, скончались 15 человек. Количество смертей от коронавируса с начала пандемии в столице достигло 5100, по данным штаба. По всей стране, по сведениям сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии умерли более 19 с половиной тысяч человек, заболевших выявлено более миллиона 115 тысяч.
2020-09-23T06:17:00+03:00
2020-09-23T06:18:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 23 сентября 2020
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