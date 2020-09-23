Алексей Навальный высмеял предположение, что он сам отравился

Политик написал в соцсетях, что сварил «Новичок» на кухне, чтобы помереть в омской больнице, но Путин его переиграл.

Как сообщило французское издание Le Mond со ссылкой на источники, президент России Владимир Путин в беседе с Эммануэлем Макроном допустил, что Навальный сам принял яд. Путин также назвал его «простым баламутом в интернете» и заявил, что ранее тот уже симулировал болезнь.

В обращении к Генассамблее ООН Эммануэль Макрон накануне вечером призвал Россию пролить свет на отравление Алексея Навального.