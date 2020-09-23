Самолет с вице-президентом США на борту, как пишет издание Hill, столкнулся с птицей

Борт вернулся в аэропорт Нью-Гэмпшира, никто не пострадал. Вице-президент Майкл Пенс участвовал в мероприятии в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа. Сообщается, его и сопровождающих политика людей доставит в Вашингтон грузовой самолет.