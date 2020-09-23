Владимир Путин призвал отменить санкции для выхода мировой экономики из коронавирусного кризиса

В обращении к Генассамблее ООН президент России заявил, что нужны нестандартные решения. В их числе он назвал расчистку мировой торговли от запретов и ограничений. Россия оказалась под экономическими санкциями США и ЕС в 2014 году из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе.

