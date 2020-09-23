Лидер Латвии заявил на Генассамблее ООН о необходимости международного расследования отравления Алексея Навального

Президент Эгилс Левитс также отметил, что Россия предпринимает постоянные попытки превратить историю в инструмент дезинформации, передает ТАСС. Генассамблея ООН проходит в формате заранее записанных видео. До этого было показано выступление президента Франции. Эммануэль Макрон призвал Россию пролить свет на отравление Алексея Навального и заявил, что его страна не потерпит применения запрещенного химического оружия. Накануне французская газета «Монд» сообщила, что Владимир Путин в разговоре с Макроном отозвался о Навальном как о симулянте и нарушителе законов и допустил, что он сам себя отравил.