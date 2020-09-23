Эдвард Сноуден опроверг сообщения о том, что он намерен выплатить правительству США 5 миллионов долларов

Компьютерный специалист, который работал в прошлом на Агентство национальной безопасности США, а теперь живет в России, написал в «Твиттере», что он не соглашался ни на какие сделки и у него нет таких денег. Ранее министерство юстиции США подало судебный иск к Сноудену из-за публикации его книги «Личное дело». В ведомстве считают, что Сноуден, который до этого рассекретил программу слежки АНБ, нарушил договоренности о неразглашении. По данным CNN, на продажах от книги Сноуден заработал 4 миллиона долларов и еще миллион получил в результате платных выступлений.