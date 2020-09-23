Британский премьер Борис Джонсон призвал граждан к дисциплине из-за второй волны коронавируса

Глава правительства предупредил, что готов задействовать армию, чтобы заставить людей соблюдать правила. Накануне Джонсон объявил в парламенте о введении новых ограничительных мер, которые рассчитаны на полгода. Они в основном коснутся часов работы баров, пабов и ресторанов, правил ношения масок и проведения общественных мероприятий. Жителям страны, которым ранее было рекомендовано возвращаться в офисы, теперь вновь следует по возможности работать из дома. Штрафы за нарушение изоляции вырастут до 10 тысяч фунтов, это почти миллион рублей.