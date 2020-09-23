Минюст направил иск в Верховный суд о ликвидации партии племянника Владимира Путина

В политической организации «Народ против коррупции» сказали РБК, что пока не знают сути претензий, но готовы все исправить. Бизнесмен Роман Путин, который приходится президенту России двоюродным племянником, возглавил партию в июле. В Центризбиркоме в сентябре предупредили о возможной ликвидации этой партии, потому что она 7 лет подряд не участвовала в выборах.