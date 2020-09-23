США требуют от властей Белоруссии немедленного освободить политолога Виталия Шклярова

Американский гражданин и муж американского дипломата должен быть возвращен своей семье, написал в «Твиттере» советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен. Шкляров был задержан в родном Гомеле в конце июля. Его подозревают в организации массовых беспорядков. Через своего адвоката он сообщил о пыточных условиях в СИЗО.