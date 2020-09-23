США требуют от властей Белоруссии немедленного освободить политолога Виталия Шклярова

Американский гражданин и муж американского дипломата должен быть возвращен своей семье, написал в «Твиттере» советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен. Шкляров был задержан в родном Гомеле в конце июля. Его подозревают в организации массовых беспорядков. Через своего адвоката он сообщил о пыточных условиях в СИЗО.
2020-09-23T03:15:25+03:00
2020-09-23T03:15:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2713439-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:15, 23 сентября 2020
Загрузка комментариев...