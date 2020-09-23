Президент Франции отметил, что это была попытка покушения на политического оппонента с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», передает «Интерфакс». Эммануэль Макрон добавил, что Франция не потерпит применения химического оружия в Европе, России или Сирии.
Незадолго до его выступления французская газета «Монд» рассказала детали телефонного разговора 14 сентября между лидерами Франции и России. Как утверждает издание, Владимир Путин допустил, что Алексей Навальный сам отравился ядом «Новичок». Сам политик, который находится в берлинской клинике «Шаритэ», написал с иронией в соцсетях, что сварил «Новичок» на кухне.
Макрон во время выступления на Генассамблее ООН призвал Россию пролить свет на отравление Алексея Навального
Президент Франции отметил, что это была попытка покушения на политического оппонента с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», передает «Интерфакс». Эммануэль Макрон добавил, что Франция не потерпит применения химического оружия в Европе, России или Сирии.