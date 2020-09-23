Макрон во время выступления на Генассамблее ООН призвал Россию пролить свет на отравление Алексея Навального

Президент Франции отметил, что это была попытка покушения на политического оппонента с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», передает «Интерфакс». Эммануэль Макрон добавил, что Франция не потерпит применения химического оружия в Европе, России или Сирии.

Незадолго до его выступления французская газета «Монд» рассказала детали телефонного разговора 14 сентября между лидерами Франции и России. Как утверждает издание, Владимир Путин допустил, что Алексей Навальный сам отравился ядом «Новичок». Сам политик, который находится в берлинской клинике «Шаритэ», написал с иронией в соцсетях, что сварил «Новичок» на кухне.

