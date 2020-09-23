Дональд Трамп допустил применение в США зарубежных вакцин от коронавируса

Американский президент готов первым привиться, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани. Она добавила, что три американские вакцины находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Ранее власти США критически высказывались о разработанной и зарегистрированной в России вакцине против коронавируса.

