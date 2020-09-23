Роскосмос в следующем году собирается отправить актера на МКС для съемок фильма

Главный герой картины и его дублер будут определены по итогам открытого конкурса, сообщили в госкорпорации. Режиссером картины выступит Клим Шипенко, снявший фильмы «Салют 7» и «Холоп». В числе продюсеров будут глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. В пресс-службе госкорпорации отметили, что цель проекта – в популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта. Ранее стало известно, что на МКС в следующем году для съемок американского фильма могут отправить голливудского актера Тома Круза.