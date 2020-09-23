Дагестанское издание «Черновик» сообщает, что бойцы ОМОНа избили протестующих в пригороде Махачкалы

Жители села Красноармейское добиваются разрешения на строительство домов на спорных участках земли. Как пишет издание, в прибывших силовиков полетели камни, после этого сотрудники Росгвардии стали стрелять из травматического оружия и распылили слезоточивый газ. По словам местной жительницы, все стали убегать, а омоновцы с щитами и электрошокерами стали избивать людей дубинками и врываться в дома. По информации «Черновика», задержаны были около 20 человек.