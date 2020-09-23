Владимир Путин сегодня, как ожидается, впервые выступит перед сенаторами после изменения Конституции

В Кремль приглашены все члены Совета Федерации, сказал «Интерфаксу» глава комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, наделение дополнительными полномочиями Совета Федерации— весомый повод для такой встречи. С начала пандемии президент довольно редко выступает очно, чаще – по видеосвязи.

Согласно новому тексту Конституции, Совет Федерации может лишать неприкосновенности бывшего президента, снимать с должности по представлению главы судей Конституционного суда и проводить консультации с президентом по кандидатурам прокуроров и руководителей силовых ведомств.