Министерство обороны сообщает, что российская бронетехника на учениях в Абхазии израсходует 50 тысяч снарядов

В маневрах принимают участие полторы тысячи военнослужащих и около 500 единиц военной техники, передает ТАСС. Стоит отметить, Абхазию Грузия считает своей оккупированной территорией. После военного конфликта в 2008 году с участием российской армии между Москвой и Тбилиси нет дипломатических отношений. Военные учения в Абхазии – это часть масштабных маневров «Кавказ-2020», которые начались 21 сентября и должны завершиться 26-го.