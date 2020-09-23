Министерство обороны сообщает, что российская бронетехника на учениях в Абхазии израсходует 50 тысяч снарядов

В маневрах принимают участие полторы тысячи военнослужащих и около 500 единиц военной техники, передает ТАСС. Стоит отметить, Абхазию Грузия считает своей оккупированной территорией. После военного конфликта в 2008 году с участием российской армии между Москвой и Тбилиси нет дипломатических отношений. Военные учения в Абхазии – это часть масштабных маневров «Кавказ-2020», которые начались 21 сентября и должны завершиться 26-го.
2020-09-23T01:05:47+03:00
2020-09-23T01:05:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 23 сентября 2020
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