Акции «Яндекса» на Московской бирже накануне выросли на 8% после объявления о грядущей покупке «Тинькофф-банка»

Сумма сделки может составить 5,5 миллиарда долларов, сообщила материнская компания банка, TCS Group. Как пишет интернет-издание Bell, семья основателя кредитной организации Олега Тинькова в таком случае получит 2,2 миллиарда долларов, при том, что все его состояние журнал Forbes в марте после новостей о болезни бизнесмена и его судебном преследовании в США оценил в 1,6 миллиарда долларов. Сделка превратит «Яндекс» в прямого конкурента «Сбербанка».