Глава Центризбиркома сегодня обсудит с экспертами проблемы с доступом к базе данных ЦИКа

Ранее Элла Памфилова признала, что система поиска по результатам выборов стала длительной и трудоемкой. Это связано с тем, что при переходе на каждую следующую страницу сайта Центризбиркома с данными о голосовании надо вручную ввести проверочные цифры с картинки. В письме известных электоральных аналитиков и политологов, которые обратились к главе ЦИК со страниц «Новой газеты», говорилось, что в итоге специалисты оказались отсечены от полных данных по России. Ряд экспертов отказались от встречи с Эллой Памфиловой и призвали вместо обсуждений вернуть машинный доступ к базе данных.