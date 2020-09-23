МКС вскоре после полуночи изменила орбиту, чтобы не столкнуться с неизвестным космическим мусором

Как сообщили в НАСА, маневр был успешным. Его провели с помощью двигателей пристыкованного грузового корабля «Прогресс», а экипаж на время пролета мусора должен укрыться в пилотируемом корабле «Союз». Сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.