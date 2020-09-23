МКС этой ночью выполнит манёвр, чтобы уклониться от неизвестного космического мусора

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Американское аэрокосмическое агентство. В Центре управления полётами уточнили, что опасное сближение с нераспознанным объектом возможно во втором часу ночи по Москве, манёвр должен состояться в ближайшие 15 минут.