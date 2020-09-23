На сегодня запланирован первый после возобновления полетов рейс из Казахстана в Россию

Его должна выполнить авиакомпания «Эйр Астана».

Борт из Нур-Султана ожидается в столичном Домодедове, согласно онлайн-табло аэропорта, в 22.15. О том, что рейс состоится именно сегодня, сообщили ранее в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики. Между тем, на сайтах аэропорта Нур-Султан и казахстанской авиакомпании информации об этом нет. Билеты в Москву «Эйр Астана» предлагает только с конца октября. Аналогичная ситуация и с Аэрофлотом, который, как передавало агентство ТАСС, открыл продажу билетов в столицу Казахстана с 27 сентября. Посольство Республики сообщает, что полеты по маршруту Нур-Султан – Москва возобновятся в субботу. Но все последующие рейсы будут выполняться исключительно по средам. Прилетающие в Россию пассажиры должны представить на границе справку об отсутствии коронавируса, либо сдать ПЦР-тест в течение 72 часов после прибытия, его результаты должны быть загружены на сайт Госуслуги.

О том, что Россия возобновляет на этой неделе полеты в Казахстан, Белоруссию, Киргизию и Южную Корею стало известно в минувшую пятницу. Пока авиасообщение будет налажено только между столицами.