Саммит лидеров Евросоюза, который должен был начаться в ближайшие дни, будет отложен как минимум на неделю

На встрече планировалось обсудить ситуацию вокруг отравления Алексея Навального и протестов в Белоруссии.

На проведение саммита ЕС повлиял коронавирус. Его обнаружили у одного из сотрудников службы безопасности в Брюсселе, который, в свою очередь, контактировал с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Высокопоставленный чиновник был вынужден уйти на карантин. При этом представитель Мишеля подчеркнул, что он регулярно сдает анализы и в настоящий момент его тесты на коронавирус отрицательные.

Предполагается, что на специальном саммите лидеры стран-членов ЕС обсудят, в том числе, и вопрос введения санкций против нынешнего руководства Белоруссии. Он уже поднимался на днях во время заседания Совета министров иностранных дел сообщества – но они не смогли согласовать ограничения. Все из-за позиции Кипра, который настаивает, что одновременно с Минском под санкции должна попасть и Турция за разработку месторождений в восточной части Средиземного моря. Тем не менее, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключал варианта, при котором под санкции может попасть и белорусский президент Александр Лукашенко.

Планируется, что саммит ЕС начнется в Брюсселе 1 октября.