Франция получила запрос от России по ситуации с Алексеем Навальным, сообщает французский МИД

В ведомстве уточнили, что обращение рассматривают.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон выступая на Генассамблее ООН призвал Россию максимально оперативно разобраться с покушением на оппозиционера. Выступление состоялось вскоре после того, как газета «Монд» на своём сайте со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин в разговоре с Макроном не исключил, что Навальный сам принял яд. В материале также говорится, что Путин отозвался о Навальном как о человеке, нарушающем законы и использовавшим свой Фонд борьбы с коррупцией в целях шантажа депутатов и чиновников.

Подобные рассуждения лишены логики, — сказал в интервью «Эху Москвы» политолог Кирилл Рогов. Он считает, что российские власти лгут и многое скрывают.

Между тем, сам Навальный, комментируя статью в «Монд» пошутил на своей странице в Инстаграме, что в его планах было выпить яд, чтобы умереть и оказаться в омском морге, но эта провокация не удалась.