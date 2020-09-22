Депутаты Госдумы сегодня в первом чтении одобрили поправки о наказании за призывы к отчуждению территорий России. Предполагается, что за первый призыв будут судить по административной статье, за повторные — по уголовной. Предусмотрены штрафы до полумиллиона рублей и лишение свободы на срок до четырех лет.