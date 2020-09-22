В Дагестане сотрудники Росгвардии разогнали жителей села, выступавших против строительства на спорных землях

Задержаны 20 человек, есть раненые, сообщает сайт газеты «Черновик». Очевидцы утверждают, что силовики использовали дубинки, электрошокеры, травматическое оружие и слезоточивый газ. По данным «Черновика», на акцию в селе Красноармейское в пригороде Махачкалы сегодня вышли около трёхсот человек. Участники акции потребовали прекратить строительство на землях, которые считают своими.

Жители Красноармейского больше десяти лет пытаются отстоять участки, расположенные на границе с соседним посёлком, также входящим в состав Махачкалы.