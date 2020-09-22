Макрон, выступая на Генассамблее ООН, призвал Россию максимально оперативно разобраться с покушением на Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН, призвал Россию максимально оперативно разобраться с покушением на оппозиционера Алексея Навального.

Ранее сегодня газета Le Monde на своём сайте со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин в разговоре с Макроном высказался о Навальном как о симулянте и нарушителе законов и не исключил, что тот сам мог принять яд.

Политик Алексей Навальный, комментируя эту версию на своей странице в Инстаграме, сыронизировал, что сварил и выпил яд «Новичок», собираясь умереть и оказаться в омском морге, но провокация не удалась.