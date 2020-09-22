Глава министерства культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра. Там уточнили, что у отца руководителя ведомства, ректора Высшего театрального училища им Щепкина, обнаружили коронавирус. Борис Любимов в больнице.