Глава министерства культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра. Там уточнили, что у отца руководителя ведомства, ректора Высшего театрального училища им Щепкина, обнаружили коронавирус. Борис Любимов в больнице.
2020-09-22T22:35:37+03:00
2020-09-22T22:35:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:35, 22 сентября 2020
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