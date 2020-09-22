Le Monde: Президент Владимир Путин допустил, что оппозиционер Алексей Навальный сам принял яд

Президент Владимир Путин допустил, что оппозиционер Алексей Навальный сам принял яд, — сообщает на своём сайте французская газета Le Monde со ссылкой на источники. По их данным, Путин выдвинул эту версию в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сказала «Эху», что версия абсурдна. «Путин говорит, что Навальный сам изготовил «Новичок». Как это возможно?! Сам Навальный принял это вещество, потом симулировал болезнь и кому. Это даже серьезно обсуждать невозможно, потому что это звучит как полнейший абсурд», — отметила Ярмыш.

Сам Навальный, комментируя статью на сайте Le Monde, сыронизировал в Инстаграме, что президент Путин предложил «хорошую версию», что в планах было сварить на кухне «Новичок», отхлебнуть из фляжки в самолёте, впасть в кому и оказаться в омском морге, но провокация не удалась.