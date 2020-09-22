Сегодня в футбольной Лиги Чемпионов стартует раунд плей-офф

В борьбе за попадание в групповой этап турнира ФК «Краснодар» сыграет против греческого ПАОКа.

Для Краснодара это – вторая попытка пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов. Год назад на этой же стадии быки встречались с другой командой из Греции – «Олимпиакосом». Тогда российский клуб потерпел два поражения с общим счетом 1-6. Тот провал списали в первую очередь на отсутствие у кубанцев европейского опыта и невезение. Так что сегодня быки приложат все усилия, чтобы во второй раз подряд не наступить на греческие грабли. Надо отметить, что, несмотря на коронавирусные ограничения, победитель раунда плей-офф определяется из двух матчей. Так что сегодняшняя игра в Краснодаре – хороший шанс для российского клуба сделать солидный задел перед ответной встречей в Салониках.

Быки подошли к сегодняшней игре в отменном настроении. В последнем матче национального чемпионата «Краснодар» забил в ворота подмосковных Химок 7 мячей. По традиции атакующая мощь команды вопросов не вызывает. А вот в обороне необходимо сыграть крайне аккуратно. ПАОК умеет терпеть и хорош в быстрых контратаках. В чем смогла убедиться на предыдущей стадии турнира португальская «Бенфика».

Игра между «Краснодаром» и ПАОКом начнется сегодня в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.