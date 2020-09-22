В ярославском хоккейном клубе «Локомотив» произошло массовое заражение коронавирусом. Команда в полном составе отправлена на карантин, сообщается на её официальном сайте. В клубе уточнили, что в деталях проинформировали Континентальную хоккейную лигу о сложившейся ситуации. По данным агентства РИА «Новости», коронавирус обнаружили у примерно 30 членов команды.
2020-09-22T22:05:23+03:00
2020-09-22T22:05:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 22 сентября 2020
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