В ярославском хоккейном клубе «Локомотив» произошло массовое заражение коронавирусом. Команда в полном составе отправлена на карантин, сообщается на её официальном сайте. В клубе уточнили, что в деталях проинформировали Континентальную хоккейную лигу о сложившейся ситуации. По данным агентства РИА «Новости», коронавирус обнаружили у примерно 30 членов команды.