Освобождение от санкций могло бы помочь восстановлению мировой экономики в условиях пандемии, заявил Путин

Освобождение от санкций могло бы помочь восстановлению мировой экономики в условиях пандемии, заявил президент России на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время своего выступления Владимир Путин в числе прочего предложил сотрудникам Организации объединённых наций бесплатные прививки от коронаваируса с использованием препарата, разработанного в России.