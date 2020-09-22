Макрон на Генассамблее ООН призвал Россию как можно скорее пролить свет на ситуацию вокруг Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон на Генассамблее ООН призвал Россию как можно скорее пролить свет на ситуацию вокруг Алексея Навального. Он стал первым среди мировых лидеров, кто затронул эту тему в рамках Организации Объединенных наций.

Макрон убежден: речь идет о попытке покушения на политического оппонента российских властей с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». На аспекте применения химоружия французский лидер остановился отдельно: Макрон сказал, что не потерпит этого, будь то Европа, Россия или Сирия. Президент Пятой Республики также сказал, что расследование Москва должна провести быстро и безукоризненно, а в случае, как он выразился, пересечения «красной линии» Париж готов действовать решительно. Как именно, Макрон не уточнил.

Призыв Макрона был выдвинут на фоне публикации французской газеты Le Monde, со ссылкой на источники упомянувшей детали его недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным. Российский президент, как утверждается, допустил, что Навальный сам мог принять яд, а также в качестве версии выдвинул так называемый «латвийский след». Путин связал ее с тем, что создатель «Новичка» живет в Латвии. О самом оппозиционере, настаивает издание, российский лидер отзывался как о человеке, который ранее уже симулировал болезни, нарушал законы и использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа ряда депутатов и чиновников.

Первыми об отравлении Навального ядом из группы «Новичок» сообщили немецкие токсикологи. Их данные подтвердили независимые лаборатории во Франции и Германии. Москва отрицает факт отравления политика и считает, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Президент России в разговоре с французским коллегой высказался об Алексее Навальном как о симулянте и нарушителе законов, сообщает со ссылкой на источники французская газета Le Monde.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя публикацию на сайте газеты «Монд», сказала «Эху», что считает слова Путина о Навальном абсурдными и противоречащими здравому смыслу. «Мне кажется, что заявление Владимира Путина рассеивает любые сомнения в его неадекватности, если они вообще у кого-то оставались. Путин говорит, что Навальный сам изготовил «Новичок». Как это возможно?! Сам Навальный принял это вещество, потом симулировал болезнь и кому. Это даже серьезно обсуждать невозможно, потому что это звучит как полнейший абсурд», — отметила Ярмыш. По словам пресс-секретаря ФБК, российская пропаганда и чиновники бесконечно предлагают обществу разные версии, которые «противоречат друг другу».

Политолог Кирилл Рогов считает рассуждения Владимира Путина в разговоре с Макроном о Навальном очень смешными и лишенными логики. Видно, что российские власти врут и многое скрывают, добавил Кирилл Рогов.