Кира Ярмыш: Мнение Путина по поводу отравления Навального абсурдна и противоречит здравому смыслу

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш считает мнение Владимира Путина об отравлении Алексея Навального абсурдным и противоречащим здравому смыслу. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд и отравиться.

«Мне кажется, что заявление Владимира Путина рассеивает любые сомнения в его неадекватности, если они вообще у кого-то оставались. Путин говорит, что Навальный сам изготовил «Новичок». Как это возможно?! Сам Навальный принял это вещество, потом симулировал болезнь и кому. Это даже серьезно обсуждать невозможно, потому что это звучит как полнейший абсурд», — отметила Ярмыш. По словам пресс-секретаря ФБК, российская пропаганда и чиновники бесконечно предлагают обществу разные версии, которые «противоречат друг другу».

«Сначала они говорили, что Навального никто не травил, и он в коме из-за диабета, или перепил энергетиков, или переохладился. Потом они говорили, что его отравили «Новичком» в Германии. А теперь, что он сам отравился», — отметила она. Такое впечатление, что российское руководство выдумывает разнообразные версии, надеясь, что кто-то поверит какой-либо из них, не ориентируясь на логику, заключила Кира Ярмыш.