Бывшая сотрудница компании YouTube подала на работодателя в суд из-за развившейся депрессии

Как сообщает телеканал «Дождь», речь идёт о человеке, который модерировал ролики, её имя не называется, она проработала в компании полтора года. Экс-сотрудница пожаловалась на отсутствие психологической помощи модераторам, которые более четырёх часов в день просматривают жестокие видео для фильтрации контента. Женщина утверждает, что работа вызвала у неё тяжёлую психологическую травму. Увиденное в роликах привело к тому, что она стала плохо спать, столкнулась с паническими атаками, потеряла друзей и боится иметь детей.