Бывшая сотрудница компании YouTube подала на работодателя в суд из-за развившейся депрессии

Как сообщает телеканал «Дождь», речь идёт о человеке, который модерировал ролики, её имя не называется, она проработала в компании полтора года. Экс-сотрудница пожаловалась на отсутствие психологической помощи модераторам, которые более четырёх часов в день просматривают жестокие видео для фильтрации контента. Женщина утверждает, что работа вызвала у неё тяжёлую психологическую травму. Увиденное в роликах привело к тому, что она стала плохо спать, столкнулась с паническими атаками, потеряла друзей и боится иметь детей.
2020-09-22T21:36:11+03:00
2020-09-22T21:36:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2713369-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:36, 22 сентября 2020
Загрузка комментариев...