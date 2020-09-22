Роскосмос собирается отправить на МКС актёра для съёмок первого художественного фильма в космосе

Роскосмос по итогам открытого конкурса собирается отправить на МКС актёра для съёмок первого художественного фильма в космосе. Предполагается, что исполнитель главной роли отправится на космическую станцию в следующем году. Рабочее название картины – «Вызов». Режиссёром станет Клим Шипенко, генеральными продюсерами – Дмитрий Рогозин и Констатин Эрнст. Это совместный проект государственной космической корпорации, Первого канала и студии «Yellow, Black and White».
2020-09-22T21:35:32+03:00
2020-09-22T21:35:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:35, 22 сентября 2020
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