Центр столицы Болгарии заблокирован из-за массовой антиправительственной акции. Сегодня в национальный праздник День независимости на улицы Софии вышли несколько тысяч человек, они уже почти три месяца требуют отставки правительства во главе с премьером Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева, передаёт ТАСС. Агентство уточняет, что акция проходит без серьёзных происшествий.
2020-09-22T21:34:52+03:00
2020-09-22T21:34:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2713365-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:34, 22 сентября 2020
Загрузка комментариев...