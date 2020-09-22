Центр столицы Болгарии заблокирован из-за массовой антиправительственной акции. Сегодня в национальный праздник День независимости на улицы Софии вышли несколько тысяч человек, они уже почти три месяца требуют отставки правительства во главе с премьером Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева, передаёт ТАСС. Агентство уточняет, что акция проходит без серьёзных происшествий.