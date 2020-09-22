Макрон, выступая на Генассамблее ООН, призвал Россию как можно скорее пролить свет на произошедшее с Навальным

Президент Франции, выступая на Генассамблее ООН, призвал Россию как можно скорее пролить свет на произошедшее с политиком Алексеем Навальным. Эммануэль Макрон подчеркнул, что речь идёт о попытке покушения на политического оппонента с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». Он также добавил, что Франция не потерпит применения химического оружия в Европе, России или Сирии, передаёт агентство «Интерфакс». Макрон предупредил о готовности решительно действовать по этому вопросу, если, как он выразился, будет «пересечена красная линия».

Сегодня газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что президент России в разговоре с французским коллегой допустил, что Алексей Навальный сам принял яд.