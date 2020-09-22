Церемония вручения Нобелевских премий из-за пандемии пройдёт в онлайн-формате. Об этом объявили организаторы. Награждение лауреатов премии по физике, химии, литературе и медицине будет показано в телеэфире. Лауреатам предложат присутствовать на церемонии лично или выйти на связь через интернет.
2020-09-22T21:05:04+03:00
2020-09-22T21:05:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 22 сентября 2020
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