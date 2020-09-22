Президент Владимир Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок к Конституции. Об этом сообщил думский комитет по госстроительству. Инициативы затрагивают работу правительства, Конституционного суда, ФСБ, Службы внешней разведки, а также прокуратуры и уполномоченного по правам человека. В частности, уже известно, что один из законопроектов предлагает сократить число судей Конституционного суда с 14 до 11, другой позволяет Совету Федерации утверждать главу Службы внешней разведки по представлению главы государства, передаёт агентство РИА «Новости».
2020-09-22T21:04:35+03:00
2020-09-22T21:04:35+03:00
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21:04, 22 сентября 2020
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