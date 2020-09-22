Председатель КНР Си Цзиньпин на Генассамблее ООН призвал мировых лидeров не политизировать тему борьбы с COVID-19.

Перед Си Цзиньпином выступал президент США Дональд Трамп, он сказал, что необходимо привлечь к ответственности Китай, который, по выражению американского лидера, «выпустил эту чуму в мир».