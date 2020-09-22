Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН призвал Россию пролить свет на произошедшее с Алексеем Навальным

Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН призвал Россию пролить свет на произошедшее с политиком Алексеем Навальным, сообщает агентство «Интерфакс». Макрон сказал, что Франция не потерпит применения химического оружия в Европе, в России.

Ранее сегодня газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что президент России в разговоре с французским коллегой допустил, что Алексей Навальный сам принял яд. По сведениям источников, Владимир Путин говорил о российском оппозиционере презрительно, называл его «простым баламутом в интернете». Кроме того, по утверждению Le Monde, в разговоре с Эммануэлем Макроном Путин отзывался о Навальном как о человеке, который нарушал закон и использовал свой Фонд борьбы с коррупцией в целях шантажа некоторых депутатов и чиновников.