В Великобритании на фоне второй волны коронавируса ограничили работу пабов и увеличили штрафы за отсутствие масок

В Великобритании на фоне второй волны коронавируса ограничили работу пабов и вдвое увеличили штрафы за отсутствие масок. О дополнительных мерах объявил премьер Борис Джонсон. Предполагается, что новые ограничения будут действовать до шести месяцев, сообщает сайт телерадиокомпании Би-би-си.