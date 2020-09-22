В Великобритании на фоне второй волны коронавируса ограничили работу пабов и увеличили штрафы за отсутствие масок

В Великобритании на фоне второй волны коронавируса ограничили работу пабов и вдвое увеличили штрафы за отсутствие масок. О дополнительных мерах объявил премьер Борис Джонсон. Предполагается, что новые ограничения будут действовать до шести месяцев, сообщает сайт телерадиокомпании Би-би-си.
2020-09-22T20:33:03+03:00
2020-09-22T20:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 22 сентября 2020
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