Президент РФ сможет без роспуска правительства освобождать от должности любого из членов кабмина, в том числе премьера

Президент России сможет без роспуска правительства освобождать от должности любого из членов кабмина, в том числе премьера. Это предусматривает законопроект, который Владимир Путин внёс в Госдуму во исполнение обновлённой Конституции, — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

В документе также прописан новый порядок назначения членов правительства.