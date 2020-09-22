Задержанный в Красноярском крае глава религиозной организации «Церковь последнего завета» отверг обвинения

Задержанный в Красноярском крае глава религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп отверг обвинения. Общаясь с прессой перед заседанием по избранию меры пресечения, он назвал всё, в чём его подозревают, выдумками.

Руководителей организации обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием. По версии Следственного комитета, Тороп и его помощники, начиная с 1991 года присваивали деньги членов общины. Так последователь «Церкви последнего завета» Ольга Климова рассказала в интервью «Первому каналу», что продала комнату в коммуналке и осталась с 11-летним сыном без жилья.

Последователи «Церкви последнего завета» живут в поселении «город Солнца» в Красноярском крае, они ждут конца света.