В Москве машина коммунальных служб сбила велосипедистку. В столичном управлении ГИБДД говорят, что женщина сама не справилась с управлением: она ехала на велосипеде по тротуару, потеряла равновесие и упала. Это произошло на Нагатинской набережной. Пострадавшая госпитализирована, передаёт агентство «Интерфакс».