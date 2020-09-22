В Москве машина коммунальных служб сбила велосипедистку. В столичном управлении ГИБДД говорят, что женщина сама не справилась с управлением: она ехала на велосипеде по тротуару, потеряла равновесие и упала. Это произошло на Нагатинской набережной. Пострадавшая госпитализирована, передаёт агентство «Интерфакс».
2020-09-22T20:06:31+03:00
2020-09-22T20:06:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2713337-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:06, 22 сентября 2020
Загрузка комментариев...